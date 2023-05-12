Kızılay Başkanı istifa etti mi? Kerem Kınık neden istifa etti? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fahrettin Koca ne dedi?

Özellikle Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle uzun bir süre gündemde yer alan Kerem Kınık neden istifa etti? Merak ediliyor. Meydana gelen olayların ardından Kerem Kınık neden istifa etti? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kerem Kınık istifa etti mi? Kerem Kınık neden istifa etti? Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa sebebi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fahrettin Koca ne dedi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık için kamuoyundan çok ciddi istifa sesleri yükseldi. Skandal olayın yankıları sürerken, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kınık ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Kerem Kınık istifa etti mi? Kerem Kınık neden istifa etti? Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa sebebi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fahrettin Koca ne dedi?

KEREM KINIK İSTİFA ETTİ Mİ?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifa ettiği haberler sosyal medya gündemine düştü. Ancak henüz doğrulama gelmedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında Kızılay'ın çadır satması hakkında "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" demişti.

ERDOĞAN KEREM KINIK İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kızılay ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" demişti.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur" yanıtını vermişti.

AHBAP derneğine yapılan çadır satışına ilişkin haberinin olmadığını iddia eden Kınık şunları söylemişti; "Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük."