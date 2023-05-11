Kerem Kınık istifa açıklaması nedir ve Kerem Kınık istifa ediyor mu soruları gündeme geliyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden alınacak mı sorusuna açıklık getirdi. Peki, Kerem Kınık istifa açıklaması! Kerem Kınık istifa ediyor mu? Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden alındı mı? Detaylar haberimizdedir…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik tepkiler sıcaklığını koruyor. Kerem Kınık istifa açıklaması nedir ve Kerem Kınık istifa ediyor mu merak ediliyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden alındı mı sorusu gündemden düşmüyor. Kerem Kınık istifa açıklaması! Kerem Kınık istifa ediyor mu? Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden alındı mı? Detaylar haberimizdedir…

KEREM KINIK İSTİFA AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik tepkiler sıcaklığını korurken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da art arda geldi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız." dedi.

KEREM KINIK İSTİFA EDİYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK GÖREVDEN ALINDI MI?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise birçok bakan, siyasetçi ve vatandaş tarafından istifaya çağrılmıştı. Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Koca'ya Kızılay sorusu da yöneltildi. Kızılay'ın güzide bir kurum olduğunu belirten Bakan, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız." dedi.

Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu."