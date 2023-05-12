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Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşımKerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık milletvekili adayı mı? Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

KEREM KINIK ADAY MI?

Kerem Kınık YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kerem Kınık Gündem Politika Haberler

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