Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Kerem Kınık aday mı? 2023 Kerem Kınık milletvekili adayı mı? İşte detaylar...