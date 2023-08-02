Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılıların Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği kaydedildi. Merak edilenler arasında ise Kerem Demirbay Türk statüsünde mi oynayacak? Kerem Demirbay yerli statüsünde mi? soruları aratıldı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi. Futbolseverler ise transferin detaylarını araştırdı. Arama motorlarında Kerem Demirbay Türk statüsünde mi oynayacak? Kerem Demirbay yerli statüsünde mi? soruları aratılıyor.

KEREM DEMİRBAY TÜRK STATÜSÜNDE Mİ OYNAYACAK?

2017'de Alman Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile sahaya çıkabilecek.

KEREM DEMİRBAY MEVKİSİ NE?

Kerem Demirbay (d. 3 Temmuz 1993; Herten, Almanya), Türk kökenli Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'de forma giymektedir.

Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. 2007'ye kadar bu takımda forma giyen futbolcu, 2007-08 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına geçti. Ancak burada sadece bir sezon forma giyip, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Dortmund'a geri döndü.

Bayer Leverkusen

9 Mayıs 2019'da Bayer Leverkusen, Demirbay'ın Hoffenheim'daki görevine son vereceğini ve yaz transfer döneminin başında 30 Haziran 2024'e kadar beş yıllık bir anlaşma ile BayArena'ya taşınacağını duyurdu. Leverkusen, Demirbay'ın Hoffenheim kontratında bulunan 32 milyon euro serbest kalma maddesini ödedi.

Doğum tarihi: 3 Temmuz 1993 (30 yıl yaşında),

Herten, Almanya

Mevki:(Orta Saha)

Boy: 1,83 m

Transferde fırtına gibi esen ve kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Sky Deutschland tarafından Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.