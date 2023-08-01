Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığı iddia edildi. Sporseverler gelişme sonrası Kerem Demirbay ne zaman, saat kaçta gelecek merak etti. Peki, Kerem Demirbay ne zaman, saat kaçta gelecek?

Galatasaray, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'nin ardından Kerem Demirbay'ı da kadrosuna kattı. Peki, Kerem Demirbay ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, detaylar…

KEREM DEMİRBAY NE ZAMAN GELECEK?

Gazeteci Serhan Türk: "Kerem Demirbay anlaşma tamam ve bu akşam İstanbul'da olacak." İfadelerini kullandı.

Ertan Süzgün ise "Kerem Demirbay, Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray, Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Kerem Demirbay'ın sağlık kontrolü ve resmî sözleşme işlemleri için Türkiye'ye uçuş programı oluşturuluyor." diyerek transferle ilgili gelişmeleri aktardı.