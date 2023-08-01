Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığı iddia edildi. Sporseverler gelişme sonrası Kerem Demirbay ne zaman, saat kaçta gelecek merak etti. Peki, Kerem Demirbay mevkisi ne, piyasa değeri ne kadar?

Galatasaray, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'nin ardından Kerem Demirbay'ı da kadrosuna kattı. Peki, Kerem Demirbay mevkisi ne, piyasa değeri ne kadar? İşte, detaylar…

KEREM DEMİRBAY MEVKİSİ NE?

Kerem Demirbay (d. 3 Temmuz 1993; Herten, Almanya), Türk kökenli Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'de forma giymektedir.

Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. 2007'ye kadar bu takımda forma giyen futbolcu, 2007-08 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına geçti. Ancak burada sadece bir sezon forma giyip, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Dortmund'a geri döndü.

Bayer Leverkusen

9 Mayıs 2019'da Bayer Leverkusen, Demirbay'ın Hoffenheim'daki görevine son vereceğini ve yaz transfer döneminin başında 30 Haziran 2024'e kadar beş yıllık bir anlaşma ile BayArena'ya taşınacağını duyurdu. Leverkusen, Demirbay'ın Hoffenheim kontratında bulunan 32 milyon euro serbest kalma maddesini ödedi.

Doğum tarihi: 3 Temmuz 1993 (30 yıl yaşında),

Herten, Almanya

Mevki:(Orta Saha)

Boy: 1,83 m