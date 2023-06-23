Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Kerem Demirbay ile gündem oldu. Peki, Kerem Demirbay kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi?

Kerem Demirbay kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Kerem Demirbay kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi?

KEREM DEMİRBAY KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 3 Temmuz 1993 (29 yıl yaşında),

Herten, Almanya

Kerem Demirbay (d. 3 Temmuz 1993; Herten, Almanya), Türk kökenli Alman vatandaşı futbolcudur. Bayer 04 Leverkusen kulübünde ve Almanya ulusal karmasında oynamaktadır.

Altyapı

Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. 2007'ye kadar bu takımda forma giyen futbolcu, 2007-08 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına geçti. Ancak burada sadece bir sezon forma giyip, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Dortmund'a geri döndü.

Borussia Dortmund II



Hamburger SV ve kiralık yılları



TSG 1899 Hoffenheim



Millî takım kariyeri

Demirbay, genç millî takımlarda Türkiye forması giymeyi tercih etti. U-17 takımı ile birlikte Hırvatistan Kupası'nı kazandılar. 2013'te Türkiye ümit millî futbol takımı forması giydi. 2015'te ise Almanya ümit millî futbol takımı teknik direktörü Horst Hrubesch, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna Demirbay'ı da dahil etti. Ancak futbolcu takımın oynadığı dört maçta da yedek kulübesindeydi.

Demirbay'ın Hoffenheim'daki etkili performansı sonrası Türkiye ve Almanya futbolcuyu bünyelerine dahil etme kararı aldı. Demirbay, 15 Mayıs 2017'de önce Türkiye forması giymek için resmi başvuruda bulunsa da iki gün sonra bu başvuruyu geri çekti ve Almanya millî futbol takımı giyeceğini açıkladı. Aynı gün Almanya millî futbol takımı da Demirbay'ın 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna dahil edildiğini kamuoyuna duyurdu.