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Kerem Demirbay Galatasaray'a mı geliyor? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi?

Kerem Demirbay Galatasaray'a mı geliyor? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi?

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Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı gündemine aldı. Arama motorlarında ise Kerem Demirbay Galatasaray'a mı geliyor? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi? soruları araştırılıyor. Kerem Demirbay transferi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Galatasaray'dan gurbetçi operasyonu! Kerem Demirbay için ilk temas kurulduGalatasaray'dan gurbetçi operasyonu! Kerem Demirbay için ilk temas kuruldu

Kerem Demirbay Galatasaray'a mı geliyor? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi? soruları araştırılıyor. Futbolseverler yeni sezon öncesinde gerçekleşen transferleri sıkı sıkıya takip ediyor. Son günlerde futbol gündeminde yer alan Kerem Demirbay hakkında ise Kerem Demirbay Galatasaray'a mı geliyor? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle 1 yıl sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcunun menajeri ve kulübüyle ilk teması kurdu.

Galatasaray, Bayer Leverkusen'de top koşturan Kerem Demirbay için Alman ekibi ve futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Alt yaş kategorilerinde Türkiye için forma giyen Kerem Demirbay, A Takım olarak Almanya Milli Takımı'nı tercih etmişti. 30 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı ile sadece 2 maça çıkabildi. Deneyimli orta saha TFF'nin son çıkardığı "Mavi kart" istisnasına göre yerli statüsünde forma giyebiliyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kerem Demirbay Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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