Kerem Demirbay Galatasaray'a mı geliyor? Kerem Demirbay Galatasaray'a gelecek mi?

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KEREM DEMİRBAY GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle 1 yıl sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcunun menajeri ve kulübüyle ilk teması kurdu.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray, Bayer Leverkusen'de top koşturan Kerem Demirbay için Alman ekibi ve futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Alt yaş kategorilerinde Türkiye için forma giyen Kerem Demirbay, A Takım olarak Almanya Milli Takımı'nı tercih etmişti. 30 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı ile sadece 2 maça çıkabildi. Deneyimli orta saha TFF'nin son çıkardığı "Mavi kart" istisnasına göre yerli statüsünde forma giyebiliyor.