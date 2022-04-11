Kerem Bürsin yeni sevgilisi kim? Stephanie Cayo nereli, hangi ülkenin vatandaşı?

Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde partneri Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. ikili aşklarını tatil için gittikleri Maldivler'den samimi fotoğraflar paylaşarak ilan etmişti. Ancak ünlü çift dizi bittikten birkaç ay sonra yollarını ayırdı. Hatta Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'la görüntülenmesi çok konuşulmuştu. Stephanie Cayo nereli, hangi ülkenin vatandaşı? Kerem Bürsin sevgilisi kim?

KEREM BÜRSİN SEVGİLİSİ KİM?

Posta'nın haberine göre; Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin ise mutluluğu İspanya'da buldu. Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi. Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş. 34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.

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