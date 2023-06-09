Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer alacağı yeni diziden ilk görüntüler geldi. İkilinin yeni çıkacak dizisi merak konusu oldu. Peki, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yeni dizisi ne? Kerem Bürsin dizisi nedir? İşte detaylar...

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu Gün Işığım dizisinin okuma provası yapıldı

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Gün Işığım'ın okuma provaları başladı. Kullanıcılar tarafından dizi hakkında detaylar araştırılıyor. Gün Işığım dizi ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Peki, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yeni dizisi ne? Kerem Bürsin dizisi nedir? Detaylar haberimizde...

KEREM BÜRSİN VE HAFSANUR SANCAKTUTAN YENİ DİZİSİ NE?

Ali Bilgin'in yöneteceği dizinin okuma provası dün gerçekleşti. Senaryosunu Kübra Sülün'ün yazdığı dizinin adı şimdilik "Gün Işığım" olarak bilinse de yeni ismi merakla bekleniyor. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler de rol alacak.

GÜN IŞIĞIM KONUSU NEDİR?

Dizide babasının trafik kazasında vefatının ve bir vasiyet bırakmasının ardından evine geri dönen Oğuz ile ailesiyle beraber dolandırıcılık yapan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesi anlatılıyor.