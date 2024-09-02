Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi, bonservisi ne kadar?

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile görüşmek için A Milli Takım kampından ayrıldı ve Lizbon'a uçtuğu ileri sürüldü. Peki, Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi?

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'DA NE YAPTI?

5 yıl Galatasaray forması terleten Kerem, çıktığı 179 maçta 46 gol atıp 42 asistlik performans sergiledi.

2 Süper Lig, 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GİTTİ Mİ?

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile görüşmek için A Milli Takım kampından ayrıldı ve Lizbon'a uçtuğu ileri sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998, İzmit), Süper Lig takımlarından Galatasaray'da sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında oynayan Türk millî futbolcudur.

21 Ekim 1998'de İzmit'te doğan Kerem Aktürkoğlu, 2011 yılında 13 yaşındayken, doğduğu şehirdeki Gölcükspor altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Hisareynspor altyapısına transfer olan Aktürkoğlu, 2015'te İstanbul Başakşehir altyapısına transfer oldu ve bir sene sonra profesyonel sözleşme imzaladı. 2016'da bir seneliğine Bodrumspor'a kiralandı. 2018'de Başakşehir'den ayrılarak Karacabey Belediyespor'a gitti. 2018-19 sezonunda Karacabey ile 3. Lig yükselme play-off'ları ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve beş gol katkısı verdi. 2019 yazında bedelsiz olarak aynı ligdeki ekiplerden 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Erzincanspor'la 2019-20 sezonu boyunca 34 maça çıktı ve 20 gol atarak bir de asist yaptı. 2 Ekim 2020'de yine bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

Aktürkoğlu 2020-21 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarak 6 gol attı ve 3 asist yaptı, ayrıca aynı yılda Karadağ karşısında ilk millî maçına çıktı. 2021-22 sezonunda Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi maçları da dâhil toplam 52 maça çıkarak 13 gol ve aynı sayıda asist katkısı verdi. 2022-23 sezonunda takımın üçüncü kaptanı oldu. Ayrıca sezon boyunca 38 maçta 10 gol atıp 14 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak ilk kupasını kazandı ve aynı zamanda Süper Lig asist kralı oldu. 2023-24 sezonunda takımın ikinci kaptanlığına yükselen oyuncu, sezon sonunda ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.