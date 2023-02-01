Kerem Atakan Kesgin kimdir? Kerem Atakan Kesgin kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Kerem Atakan Kesgin biyografisi!

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KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Kerem Atakan Kesgin (d. 5 Kasım 2000, Turhal, Tokat) Orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türkiye U-21 millî takımında forma giymektedir.

Turhal Gençlerbirliği

Futbola 2011'de Turhal Gençlerbirliği'nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu.

Bucaspor

4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor'la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 10 Nisan 2017'de İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 2. Lig'deki ilk maçına çıktı. Ertesi hafta oynanan Tepecikspor maçında da oynadı. Bucaspor ile profesyonel olduğu ilk sezonda iki lig maçında süre aldı.

Ertesi sezon Bucaspor ile yarım sezonda tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. Gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

Göztepe

31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe ile Süper Lig'deki ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı.

Sivasspor

30 Ağu 2020 tarihinde bedelsiz olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer oldu.

Beşiktaş

23 Ağustos 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Sivasspor kulübüne 1 milyon 400 bin euro transfer bedeli ödeyecek. Kerem Atakan yaptığı açıklamada; "Bu büyük camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Benim için uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım şampiyonluk yolunda benim de emeğim olur ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız. Camiamıza ve taraftarlarımıza elimden geldiği kadar kendimi göstermeye çalışacağım. Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum. Hak ettiğim zaman hocamızın formayı vereceğine inanıyorum. Rıza Çalımbay ile transferim hakkında konuştum. Bana çok inandığını ve istedikten sonra bazı şeyleri başarabileceğimi söyledi. Rıza Çalımbay benim için çok kıymetli bir insan. Taraftarlarımızla buluşacağım günü iple çekiyorum." şeklinde konuştu.