Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor'u da yenerek zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Maç hakkında Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü mü konusu da merak edildi.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maçta kart görenler merak edilirken Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü mü araştırıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRABZONSPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ MÜ?

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut

CANLİ ANLATIM:

D.A: Mücadelede ilk yarı sona erdi.

Dakika 46: Ümraniyespor'da Durel Avounou, Oliveira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

Dakika 42: Galatasaray'da Mertens, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci gole izin vermedi.

Dakika 39: GOL Ümraniyespor Oguz Gürbulak'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 38: Orta alanda bu bölümde yaşanan fauller var. Tempo biraz düştü.

Dakika 33: GOL! Galatasaray, Abdülkerim'in golüyle beraberliği yakaladı.

Dakika 32: Kerem'in pasıyla sol çaprazda topu alan Icardi sert vurdu top üstten dışarıya gitti.

Dakika 29: Mertens'in direk dibinden arka direğe gönderdiği topu Isaac Sackey son anda kornere çeldi.

Dakika 25: Galatasaray'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Mertens ortaladı. Savunmanın müdahalesi var ve bir korner daha.

Dakika 22: Orta alanda Emre ve Oğuz çarpıştı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

Dakika 19: KAÇTI! Sergio Oliveira'nın yay üzerinden attığı sert şutta kaleci Orkun gole izin vermedi.

Dakika 17: KAÇTI! Geraldo'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Durel Avounou iyi vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Dakika 15: Galatasaray yediği golün şokunu atlatmaya çalışıyor.

Dakika 11: GOL! Ümraniyespor Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 7: Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık, sağdan karşı karşıya pozisyonda vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Dakika 5: Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 3: Sacha Boey'in arka direğe gönderdiği topa savunma son anda dokundu, korner.

Dakika 1: Ve maç başladı. İki takıma da başarılar.

Kerem AKtürkoğlu maçın ilk yarısında kart görmedi. 2. Yarıda da kart görmemesi halinde Trabzonspor maçında saha olabilecek.