Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok sporsever tarafından Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Sorusu araştırılıyor ve Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Sorusu ile birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu son zamanların en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok taraftar ve sporsever Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI MI?

Çekya maçı öncesinde yapılan antrenmanda sakatlık geçiren genç oyuncu, antrenman çalışmasına devam edemedi. Kerem'in son durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından kesinlik kazanacağı aktarıldı.