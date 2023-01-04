Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı, FB derbide oynayacak mı?

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Maç sonlarında yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı, FB derbide oynayacak mı?