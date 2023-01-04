Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı, FB derbide oynayacak mı?
Gündem Haberleri
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Maç sonlarında yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı, FB derbide oynayacak mı?
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı, FB derbide oynayacak mı?
KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI MI?
Kerem Aktürkoğlu, 90.7'd yerde kaldı. Sağlık ekipleri müdahele ederken oyuncunun sağlık durumu hakkına henüz açıklama yapılmadı.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023