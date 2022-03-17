Kerem Aktürkoğlu piyasa değeri kaç milyon? Galatasaray'ın futbolcusu Kerem'in piyasa değeri kaç milyondur? Kaç milyon Euro? - Haberler

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Kerem Aktürkoğlu piyasa değeri kaç milyon? Galatasaray'ın futbolcusu Kerem'in piyasa değeri kaç milyondur? Kaç milyon Euro?

Haberler.com - Gündem
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Kerem Aktürkoğlu piyasa değeri kaç milyon? Galatasaray'ın futbolcusu Kerem'in piyasa değeri kaç milyondur? Kaç milyon Euro?

Galatasaray-Barcelona maçı tüm hızıyla devam ederken GS'nin başarılı futbolcusu Kerem'in piyasa değeri kaç milyon Dolar ve Euro'dur merak edildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu piyasa değeri kaç milyon? Galatasaray'ın futbolcusu Kerem'in piyasa değeri kaç milyondur? Kaç milyon Euro? İşte Kerem piyasa değeri...

Piyasa değeri merak edilen futbolcuların başında Kerem geliyor. Peki, Kerem piyasa değeri kaç? Galatasaray'ın futbolcusu Kerem'in piyasa değeri kaç milyondur? İşte detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PİYASA DEĞERİ KAÇTIR?

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın futbolcusu Kerem'in güncel piyasa değeri 11 milyon Euro'dur.

Güncel kurlara göre TL olarak çevirdiğimizde ise 179.578.256,66 Türk Lirası etmektedir.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998, İzmit, Kocaeli), sol kanat mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Haberler.com - Gündem

Kerem Aktürkoğlu, Gündem, Spor, Haberler

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