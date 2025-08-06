Kerem Aktürkoğlu Nice Benfica maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?

Eğer Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Nice karşısında sahaya çıkarsa, UEFA düzenlemeleri doğrultusunda Fenerbahçe'nin oyuncuyu Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynatma şansı ortadan kalkacak. Bu nedenle gözler şimdi Kerem'in bu kritik maçta kadroda yer alıp almayacağına, hatta ilk 11'de başlayıp başlamayacağına çevrildi. Kerem Aktürkoğlu Nice Benfica maçında kadroda mı, ilk 11'de mi?

AVRUPA PLANI SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Süper Lig'in güçlü temsilcisi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile anlaşma aşamasında. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Nice ile karşılaşacağı mücadele öncesinde bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇTA OYNAYACAK MI?

Nice – Benfica mücadelesi için ilk 11'ler henüz açıklanmadı. Gelişmeler oldukça sayfamızda paylaşmaya devam edeceğiz.

UEFA KURALLARI NE DİYOR?

UEFA düzenlemelerine göre, Kerem Aktürkoğlu eğer Benfica formasıyla Nice maçında sahaya çıkarsa, Fenerbahçe, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi eleme grubunda kadrosuna dahil edemeyecek.