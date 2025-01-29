Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?

Juventus- Benfica Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele, tabii spor ekranından yayınlanacak. Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele, tabii spor ekranından yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?

İlk 11'Ler:

Kerem Aktürkoğlu yedekler arasında yer alıyor.