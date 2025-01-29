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Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?

Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Juventus ile Benfica, Torino'da kozlarını paylaşacak. Play-Off hattında bulunan iki takım, son 16 turu için mücadele edecek. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?

Juventus- Benfica Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele, tabii spor ekranından yayınlanacak. Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele, tabii spor ekranından yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?
İlk 11'Ler:

Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?

Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı (Juventus – Benfica)?

Kerem Aktürkoğlu yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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