Üye Girişi
Haberler

Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başladı. Kerem'n golleri maça damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler açıklandı.Kerem'in golleri büyük beğeni topladı. Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki!

A MİLLİ TAKIM 2.MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.

Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki!

İLK MAÇLARINDA NE YAPTILAR?

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

TÜRKİYE İZLANDA KEREM AKTÜRKOĞLU GOLLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

3. gol için tıklayınız

2 .gol için tıklayınız

1. gol için tıklayınız

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Milli Takım Soğuk Haber İzlanda Türkiye Futbol İzmir Spor

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest

 Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Muhtar amcaya açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Etimesgut, Sincan, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Üsküdar, Bağcılar, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye İzlanda maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İzlanda geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki! Türkiye İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title