Sivasspor maçında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı. Yan hakeme itiraz eden yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi. Kerem'in kaç maç ceza alacağı merak edildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç maç ceza alacak?

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

OKAN BURUK ZOR TUTTU

Gördüğü kart sonrası kenara gelen Kerem bir anda yan hakemin üzerine doğru yürümeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi.

Kerem Aktürkoğlu kaç maç ceza alacağı henüz açıklanmadı.