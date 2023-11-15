Galatasaray oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer olacağı ve sarı kırmızılı takımdan gideceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Galatasaray'da zaman zaman performansıyla taraftarın tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu, rotayı Avrupa'ya kıracak. Peki, Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? Kerem Aktürkoğlu'na hangi takımdan teklif geldi?

Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? Kerem Aktürkoğlu'na hangi takımdan teklif geldi?

Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek ve Kerem Aktürkoğlu'na hangi takımdan teklif geldi sorularına yanıt aranıyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? Kerem Aktürkoğlu'na hangi takımdan teklif geldi? Detaylar haberimizdedir…

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre milli futbolcu, 15-20 milyon euro bonservis karşılığında Avrupa'ya yelken açacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA HANGİ TAKIMDAN TEKLİF GELDİ?

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Avrupa'da oynamak isteyen Kerem Aktürkoğlu kendisine ilgi gösteren kulüplerden birinin formasını giymek istiyor. Haberde sarı-kırmızılıların milli yıldıza 15-20 milyon euro değer biçtiği belirtildi. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asist katkısı verdi.