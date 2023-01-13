Kerem Aktürkoğlu gol sayısı kaç oldu 2023?

Galatasaray hücum hattının önemli isimlerinde Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle dikkatleri çekiyor. Taraftarın sevgilisi Kerem Aktürkoğlu hakkında Kerem Aktürkoğlu gol sayısı kaç oldu konusu merak edildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu gol sayısı kaç oldu

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL SAYISI KAÇ OLDU?

Doğum tarihi: 21 Ekim 1998

(24 yıl yaşında), İzmit,

Boy: 1,73 m

Fol sayısı (13 Ocak 2023): 7

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan Aktürkoğlu daha sonra Hisareynspor'a katılmıştır. 2014 yılı sonunda Medipol Başakşehir altyapısına geçmiş, 2015'te profesyonel sözleşme imzalamıştır.

2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ₺ kazanacak. Oyuncunun 24 Erzincanspor ile 1 senelik sözleşmesi olduğu için sezon sonu bedelsiz olarak takıma katılmıştır Aktürkoğlu Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıkmıştır.11. haftadaki Hatayspor maçında 3. kez forma giyen Aktürkoğlu bu maçta Galatasaray forması ile ilk golüne imza atmıştır. Bu maçtan sonraki günlerde Aktürkoğlu'nın COVID-19 testi pozitif çıkmış ve 3 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Sahalara tekrar döndükten 3 hafta sonra 18. haftada Gençlerbirliği maçı karşısında alınan 6-0'lık galibiyette 65. dakikada oyuna girmiş ve 67. dakikada Ryan Babel'in attığı 6. golünün asistini yapmıştır.[5] 22. haftada da asist yapan Aktürkoğlu 25. ve 28. haftalarda da golle buluşmuştur. Aktürkoğlu yaz transfer döneminde Galatasaray dışında Hannover 96 ve Fenerbahçe tarafından istenmiştir.[6][daha iyi kaynak gerekli] Aktürkoğlu, 17 Nisan 2021 tarihli Göztepe Galatasaray maçında üç gol atarak hat-trick yaptı ve 2016 Aralık ayından bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu. Aktürkoğlu 2020-21 Süper Lig'de hat-trick yapan ilk ve tek Türk oyuncu olmuştur. Sezon performansı sonrası Şenol Güneş tarafından millî takıma davet edilmiştir.