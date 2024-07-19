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Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrılacak mı, nereye gidecek?

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Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu?

Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU GİDİYOR MU?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İspanyol takımı Real Sociedad, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor.

KEREM'E REAL SOCIEDAD KANCASI

Gelecek sezon sağlam bir kadro kurmak isteyen İspanyol takımı Real Sociedad, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu radara aldı.

İspanyol ekibi, Kerem konusunda temaslara başladı. 25 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euroluk değerini yüksek bulan Real Sociedad, pazarlıklarla rakamı aşağı çekmek istiyor.

83 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'da 2020 yılından bu yana forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 44 gol attı ve 39 asist yaptı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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