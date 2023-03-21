Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'nın en büyük 5 takımından birine transfer olmayı hayal etiğini açıkladı. Kulüp televizyonuna konuşan Kerem, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Merak edildi.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'nın en büyük 5 takımından birine transfer olmayı hayal etiğini açıkladı. Kulüp televizyonuna konuşan Kerem, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Merak edildi. Detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yakın ve uzun vadeli planlarını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, "En yakın hayalmi şampiyon olmak. Önümüzdeki 10 yılda ise kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum" dedi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Hayallerinden bahseden Kerem, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Tabii olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" dedi.

"BABAM BANA SÖYLEMİŞTİ"

Babasının desteğinden bahseden 24 yaşındaki futbolcu, "Babam sadece babam değil, hayat arkadaşım, her şeyim. O yüzden en çok babam için hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ilk profesyonel imza attığımda bana, 'Sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın.' dediğini hatırlıyorum. Bazen hayallerimden uzaklaştığım zaman bile onun gözlerinde uzaklaşmadığını görebiliyorum. Bana, 'Sen böyle düşünebilirsin ama benim düşüncem hiçbir zaman değişmedi.' demiştir. Hayallerimi gerçekleştirebilmeyi öncelikle babam, sonra da ailem için çok fazla istiyorum" ifadelerini kullandı.