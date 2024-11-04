Kerem Aktürkoğlu bonservis bedeli ne kadar?

Kerem Aktürkoğlu'nunbonservis bedeli dudak uçuklattı. Başarılı futbolcu Benfica'ya gittikten sonra futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı. Birçok kulübün teklif götürdüğü Kerem Aktürkoğlu için Benfica yeni bir karar verdi. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre; bu yeni sözleşmeyle Kerem'in serbest kalma bedeli arttırılacak. Peki, Kerem Aktürkoğlu bonservis bedeli ne kadar? Detaylar haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi.

26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması durumunda, Türk futbol tarihinde erişilmesi güç bir bonservis rekoruna imza atacak.