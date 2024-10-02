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Kerem Aktürkoğlu Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, nasıl izlenir?

Kerem Aktürkoğlu Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, nasıl izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, gözler Benfica ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan önemli karşılaşmaya çevrildi. Her iki takım da gruplardaki pozisyonlarını sağlamlaştırmak ve ilerlemek için bu maçı kazanmak adına büyük bir mücadele verecek. Peki, Kerem Aktürkoğlu Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, nasıl izlenir?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma futbolseverlerin merakla beklediği bir maç.Peki, Kerem Aktürkoğlu Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, nasıl izlenir?

BENFICA- ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Benfica - Atletico Madrid maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

BENFICA- ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Benfica- Atletico Madrid karşılaşması TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
MUHTEMEL 11'LER

Benfica : Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu

Atletico Madrid : Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Reinildo, de Paul, Llorente, Gallagher, Alvarez, Griezmann, Sörloth

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Futbol severler, bu akşam oynanacak olan Benfica- Atletico MAdrid maçında Kerem Aktürkoğlu'nun forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Bu akşam saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmanın 11'leri henüz belli olmadı fakat muhtemel 11'de Kerem'in yer aldığı görülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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