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Kerem Aktükoğlu GOL izle (Benfica Monaco)!

Kerem Aktükoğlu GOL izle (Benfica Monaco)!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan, play-off turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Benfica, Monaco'yu Estadio da Luz'da konuk ediyor. Kerem Aktükoğlu GOL izle (Benfica Monaco)!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica ile Monaco karşı karşıya geliyor. Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı. Kerem Aktükoğlu GOL izle (Benfica Monaco)!

BENFİCA MONACO KAÇ KAÇ?
İLK 11'LER

Benfica : Trubin, Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Schjelderup, Pavlidis

Monaco : Majecki, Kehrer, Singo, Mawissa, Diatta, Caio Henrique, Camara, Akliouche, Ben Seghir, Minamino, Embolo

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı.

GOL : 22' Kerem Aktürkoğlu (Benfica) 32' Minamino (Monaco)

Maç 1-1 devam ediyor.

Kerem Aktükoğlu GOL izle (Benfica Monaco)!

Kerem Aktükoğlu GOL izle

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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