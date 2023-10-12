Kerebiç tarifi! MasterChef Kerebiç nasıl yapılır?
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Akdeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kerebiç ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kerebiç nasıl yapılır? Kerebiç nedir? Kerebiç nasıl yapılır, Kerebiç yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kerebiç yapıldı, evde klasik Kerebiç yapıldı! İşte en güzel Kerebiç!
Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kerebiç hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kerebiç hazırladı. Peki, Kerebiç nedir? Kerebiç nasıl yapılır? Kerebiç nedir?
KEREBİÇ TARİFİ!
Malzemeler
- 2/3 su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- Aldığı kadar un
- Yarım paket kabartma tozu
- 1 su bardağı irmik
- 100 gr. tereyağı
- 2 tane yumurta
İç harcı için:
- Ceviz veya antep fıstığı
- Şeker
- Tarçın
Köpüğü için:
- 3-4 su bardağı su
- Pudra şekeri
- Çöven otu (Bulamazsanız krem şanti kullanabilirsiniz.)
YAPILIŞI
- Önce tatlının köpüğünü çöven otuyla hazırlayacaksanız, tarife bir gün önceden başlamanız gerekir. Çöven otunu yıkayın ve tencereye alın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyerek bir gece bekletin. Karıştırma kabına tereyağını alın ve erimesi için bekleyin.
- Sonra üzerine kabartma tozu ve irmik ekleyerek karıştırın. Daha sonra yumurta ve sıvı yağı da ekleyerek karıştırma işlemine devam edin. Bu esnada pudra şekeri de ilave edin. Daha sonra azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
- Ardından İç harcı için; Ceviz veya fıstıkları döverek toz haline getirin. Üzerine toz şeker ve tarçın ekleyerek karıştırın. Hamurdan istediğiniz boyutta parçalar kopartın.
- Devamında elle bastırarak hamuru açın. Ortasını cevizli harç ile doldurduktan sonra kenarlardan kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hazırladığınız hamurları dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında ortalama 25-30 dakika pişirin.
Köpüğü için;
- Önce çöven otunun kökünü bir tencereye alın ve üzerine su ekleyerek kaynatın. Kaynatma işlemini 1-2 saat kadar sürdürebilirsiniz. Tenceredeki su azaldıkça üzerine su ilave edin. Daha sonra çöven otunu süzün ve suyun içerisine pudra şekeri ekleyin.
- Sonra su ve pudra şekeri karışımını köpük kıvamına gelene kadar, yaklaşık 30-40 dakika, mikserle çırpın.Tatlı piştikten sonra soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Afiyet olsun.