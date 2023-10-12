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Kerebiç tarifi! MasterChef Kerebiç nasıl yapılır?

Akdeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kerebiç ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kerebiç nasıl yapılır? Kerebiç nedir? Kerebiç nasıl yapılır, Kerebiç yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kerebiç yapıldı, evde klasik Kerebiç yapıldı! İşte en güzel Kerebiç!