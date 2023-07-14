Avrupa Birliği Uzay Ajansı da (ESA) kritik bir uyarıda bulundu. ESA, Avrupa'nın güneyi ve Kuzey Afrika'da Kerberos sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Ardından, Kerberos ne demek ve Kerberos sıcaklığı ne anlama gelir araştırılıyor. Kerberos ne demek? Kerberos sıcaklığı ne anlama gelir? gündeme geliyor. Peki, Kerberos ne demek? Kerberos sıcaklığı ne anlama gelir?

Kerberos ne demek? Kerberos sıcaklığı ne anlama gelir? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye genelinde kerberos sıcaklığı hakim olacaktır. Ardından, Kerberos ne demek ve Kerberos sıcaklığı ne anlama gelir araştırılıyor. Kerberos ne demek? Kerberos sıcaklığı ne anlama gelir? Detaylar haberimizdedir…

KERBEROS NE DEMEK?

Kerberos, Yunan mitolojisinde Hades'in yönettiği ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı bir köpek anlamına gelir. Kuyruğu bir yılan olan ve sırtında sayısız yılanbaşı bulunan, ısırıkları zehirli bu köpek Herakles'in 12 görevi arasında yer alır. Kerberos Yunanca 'çukur (çok derinlerdeki, şeytani çukur) iblisi' demektir. Yarı kadın yarı yılan Ekhidna ile dev Typhon'un oğlu olan Kerberos'un kardeşi Orthros 'tur. Dev zincirlerle bağlı olan bu köpeğin görevi yer altına giren ölülerin tekrar yeryüzüne çıkmalarını önlemektir.

KERBEROS SICAKLIĞI NE ANLAMA GELİR?

Avrupa Birliği Uzay Ajansı da (ESA) kritik bir uyarıda bulundu. ESA, Avrupa'nın güneyi ve Kuzey Afrika'da Kerberos sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Rekor kıracak sıcaklıkların 48 dereceye kadar çıkabileceğini belirten ESA, Türkiye'nin de söz konusu ülkeler arasında yer aldığını belirtti. ESA'dan yapılan açıklamada, "Güneyden gelen Kerberos (adını Dante'nin Inferno'daki canavardan almıştır) adlı bir antisiklon - yüksek basınç alanı - İtalya'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 40°C'nin üzerine çıkmasına neden olacak. Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor." denildi.