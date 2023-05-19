Kerahet vakti nedir, kerahet ne zaman girer? Kerahet vaktinde namaz kılınır mı?

İslam dininde ibadetlerin belirlenen vakitleri vardır, ancak aynı zamanda bazı vakitlerde ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu yasaklanan vakitlere kerahet vakitleri denir. Kerahet vakitleri, namaz kılmanın uygun olmadığı zaman dilimlerini ifade eder. Peki, kerahet vakti nedir? Kerahet vakitleri ne zaman başlar ve biter? Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? İşte, kerahet vakitleri hakkında önemli detaylar…

Kerahet vakti nedir, kerahet ne zaman girer? Kerahet vakti namaz kılınır mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İmsak vaktinden bir süre sonra giren ve akşam namazından önce giren kerahet vaktinde namaz kılınır mı?

KERAHET VAKTİ NEDİR?

İslam dininde bazı vakitlerde ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere "kerahet vakitleri" denir. Kerahet vakitlerinde namaz kılınmaz ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu konuyla ilgili detaylar açıklanmıştır.

KERAHET NE ZAMAN GİRER?

Kerahet vakti, güneşin doğduğu, battığı ve tam tepede olduğu zaman dilimini ifade eder. İslam dininde bu vakitlerde bazı ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Kerahet vakitleri, güneşin konumuyla belirlenen üç ayrı dönemi kapsar.

KERAHET VAKTİNDE NAMAZ KILINIR MI?

Kerahet vakitlerinde hiçbir namaz kılınmaz. İslam Peygamberi Muhammed'in (s.a.v.) hadislerine göre, kerahet vakitlerinde namaz kılınmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu vakitlerde kaza namazı, vitir gibi vacip namazlar da kılınmaz. Ayrıca, kerahet vakitlerinden önce hazırlanmış bir cenazenin namazı da bu vakitlerde kılınmaz. Ancak daha önceden hazırlanmış bir cenazenin namazı kerahet vaktinde kılınabilir.

KERAHET VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar

Güneşin tam tepede bulunduğu vakit (öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar)

Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hale gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman)

MEKRUH KABUL EDİLEN DİĞER VAKİTLER

Ayrıca, sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vaktinden güneşin doğuncaya kadar, ikindi namazını kıldıktan sonra güneşin batıncaya kadar, akşam namazının farz kılınmadan önce ve cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra da sadece nafile namaz kılmanın mekruh kabul edildiği bilinmelidir.

Sonuç olarak, kerahet vakitleri İslam dininde belli bir yasaklama dönemini ifade eder ve bu vakitlerde namaz kılınmaz. Müslümanlar, bu vakitlere dikkat ederek ibadetlerini uygun vakit

sürecinde gerçekleştirmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da belirttiği gibi, kerahet vakitlerinde yapılan ibadetlerin sevabı azalabilir veya hatta kerahet sebebiyle günah olabilir. Bu nedenle, Müslümanlar namaz vakitlerine ve kerahet vakitlerine dikkat etmeli, uygun zamanlarda ibadetlerini yerine getirmelidir