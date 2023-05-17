Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırıyor

Antalya Şehir Hastanesi yatırımıyla konut yapımının arttığı Masa Dağı bölgesine Kepez Belediyesi tarafından yeni yollar kazandırılıyor.

Kepez Belediyesi, şehrin kuş bakışı görüldüğü Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1400 yataklı Antalya Şehir Hastanesi yatırımıyla konut yapımının arttığı Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, kat artışına yönelik imar düzenlemesi yapılan ve 2/B (Orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileri) mülkiyet sorunu çözüme kavuşturulan Yavuz Selim Mahallesi'nde, yeni konut yapılacak alanlarda yol yapım çalışması başlattı.

Arsa sahiplerinin talebi üzerine başlatılan yol yapımı, Barış Manço Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı arasında kalan alanda gerçekleştiriliyor. İş makineleriyle inşasına başlanılan yol, 12 metre genişliğinde ve 1200 metre uzunluğunda olacak.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yol güzergahı ve konut parsellerinde bulunan zeytin ağaçlarını, taşıdığı yeşil alanlara, meydanlara ve caddelere yeniden dikiyor.