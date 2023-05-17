Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırıyor

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırıyor

Emlak Haberleri

Antalya Şehir Hastanesi yatırımıyla konut yapımının arttığı Masa Dağı bölgesine Kepez Belediyesi tarafından yeni yollar kazandırılıyor.

Kepez Belediyesi, şehrin kuş bakışı görüldüğü Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1400 yataklı Antalya Şehir Hastanesi yatırımıyla konut yapımının arttığı Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, kat artışına yönelik imar düzenlemesi yapılan ve 2/B (Orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileri) mülkiyet sorunu çözüme kavuşturulan Yavuz Selim Mahallesi'nde, yeni konut yapılacak alanlarda yol yapım çalışması başlattı.

Arsa sahiplerinin talebi üzerine başlatılan yol yapımı, Barış Manço Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı arasında kalan alanda gerçekleştiriliyor. İş makineleriyle inşasına başlanılan yol, 12 metre genişliğinde ve 1200 metre uzunluğunda olacak.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yol güzergahı ve konut parsellerinde bulunan zeytin ağaçlarını, taşıdığı yeşil alanlara, meydanlara ve caddelere yeniden dikiyor.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Emlak

Kepez Belediyesi Masa Dağı Antalya Emlak Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title