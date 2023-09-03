Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Kepez Belediyesi hangi partiden? Sorusu da merak edilmekte olan yerler arasında. Peki, Kepez Belediyesi hangi parti? Antalya Kepez Belediye başkanı hangi partiden seçildi, belediye başkanı kimdir?

Kepez Belediyesi hangi parti? Sorusu, 2019 Antalya yerel seçimleri kapsamında kimin seçildiğini merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Kepez Belediyesi hangi partiden? Kepez Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler. Peki, Kepez Belediyesi hangi parti? Antalya Kepez Belediye başkanı hangi partiden seçildi, belediye başkanı kimdir?

KEPEZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Antalya Kepez İlçesi Seçim Sonuçları 2019 verilerine göre Hakan Tütüncü %50,50'lik bir oy oranı ile birlikte Ak Parti'den Antalya Kepez Belediye başkanı olarak seçilmiştir. Aynı dönemde CHP'den Murat Dinç aday gösterildi ve %44,65'lik bir oy oranı ile aday yarışında ikinci sırada yer aldı. Buna göre Kepez Belediyesi Ak Parti'den Hakan Tütüncü tarafından yönetilmektedir.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

5 Haziran 1979 Doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır.2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.2005-2009 yılları arasında iki dönem AKPARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI görevini üstlendi.2009 Yerel Seçimlerinde AKPARTİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. Kez seçildi.