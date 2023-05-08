Kepez Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Kepez Belediyesi hangi partiden?

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KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Kepez Belediye Başkanlığını Hakan Tütüncü yapıyor.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

5 Haziran 1979 Doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır.

2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.

2005-2009 yılları arasında iki dönem AKPARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI görevini üstlendi.

2009 Yerel Seçimlerinde AKPARTİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. Kez seçildi.

Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Ayrıca 89 Üye Belediyesi bulunan Antalya Merkezli AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ'nin 2014'den bu yana Başkanlığını da sürdürmektedir.

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.