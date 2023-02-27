İnternet, hayatımızın büyük bir kısmını kapladığı bu dönemde gerek resmi gerekse gayri resmi tüm işlerimizi uzaktan ilerletmemizi sağlayan bir araç haline geldi. Bu denli hayatımızda yer edinen KEP sisteminin ne olduğu ve nasıl işlediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, KEP sistemi nedir? KEP adresi nereden, nasıl alınır? KEP 'in standart e postadan farkı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Günümüzde elektronik postalar belge ve bilgi paylaşımı için yaygın olarak kullanılan. İşlerin, işlemlerin hızlı ve kolay şekilde ilerlemesini sağlayan elektronik postalar iş yaşamı için de oldukça önemli. Ancak elektronik postaların ticari ve resmi kullanımında hukuken geçerli bir delil niteliği taşıması için de ekstra bir güvenlik önlemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılayan KEP sisteminin detantları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, KEP sistemi nedir? KEP adresi nereden, nasıl alınır? KEP 'in standart e postadan farkı nedir? Detaylar haberimizde...

KEP SİSİTEMİ NEDİR?

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

KEP ADRESİ NEREDEN ,NASIL ALINIR?

Kayıtlı Elektronik Posta sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz Online Başvuru bölümünden Online Ön Başvuru yaptıktan sonra başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkezinden hesaplarını alabilirler.

KEP'İN STANDART E POSTADAN FARKI NEDİR?

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda yaşanan gelişmeler sonrası elektronik posta kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak, standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır. Bunlar;

Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.

E-posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.

E-posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.

Standart e-postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

KEP SİSİTEMİNE NEDEN İHTİYÇ VAR?

KEP, elektronik imza ve zaman damgası kullanılması sayesinde;

Gönderici teyidi,

Alıcı teyidi,

İçeriğin değişmediği teyidi,

Gönderim ve alım zamanları ispatı sağlamaktadır.