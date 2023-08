KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Peki, KEP adresi nedir, nasıl alınır, nasıl olmalı? KEP adresi sorgulama sitesi!

KEP ADRESİ NEDİR, NASIL ALINIR, NASIL OLMALI?

Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın; Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği, Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı, Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı almak için başvurulması gereken Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına yönelik bilgiler ve web adresleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sayfasında yayımlanmaktadır.

KEP ADRESİ AVANTAJLARI

İşlemlerin elektronik ortamda yapılmasıyla; Zaman kazancı, Kağıt ve arşiv kazancı, Maliyetin azalması, Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılabilmesi, Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi, Çevrenin korunması gibi faydalar sağlanmıştır.

KEP ADRESİ İLE NELER YAPILABİLİR?

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilmektedir. Başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

KEP ADRESİ NE KADAR?

KEP hesabı maliyetleri KEPHS'ler arasında farklılık gösterebilmektedir. Fiyat listeleri KEPHS'lerin internet sayfalarından duyurulmaktadır.