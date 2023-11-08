"Yeni kentsel dönüşüm yasası ne zaman çıkacak, çıktı mı?" Merak ediliyor. "Afet Tehlikesi Tehlikesi Tehlikesi Tehlikesi Altındaki Alanların Dönüştürülmesini İçeren Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kararnameye İlişkin Değişikliklerin Kabul Edilmesi Hakkında Yasama Teklifi" TBMM Genel Kurulu'na gelmişti. Peki, Kentsel Dönüşüm Yasası nedir, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar…

Kentsel dönüşüm yasası hakkında bilgiler, Meclis'te kabul edilmesinin hemen ardından gündemde yerini aldı. Peki, Kentsel Dönüşüm Yasası nedir, Meclis'ten geçti mi? Yeni kentsel dönüşüm yasası ne zaman çıkacak, çıktı mı?

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

"Kentsel Dönüşüm Kanunu" olarak bilinen Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları düzenlemektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI İÇERİĞİ NEDİR?

Kabul edilen mevzuatla Genel Kurul'da; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu genel hayata etki eden afet bölgeleri olarak tanınan bölgelerde, bu depremlerin ve sonraki depremlerin yol açtığı zararlarla bağlantılı olması şartıyla, hak sahipliği işlemleri dışında kalan hasar tespit raporlarına dayalı idari işlemlere karşı yeni prosedürler getiriliyor. Bu düzenleme, yargı süreçlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.

Yasayla birlikte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak ve özel bütçeli bir idare olarak yapılandırılacak. Dünya Bankası tarafından finanse edilen kredinin, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsis edilmeye devam edilmesine yönelik bir düzenleme getiriliyor.

Riskli bina tespiti ve Hazine'ye ait taşınmazların değerlendirilmesi görevleri, hak ve yetkiler, bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılacak şekilde değiştiriliyor. Buna göre; riskli bina tespiti, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idare tarafından resmi olarak yapılabilir hale getiriliyor. Uygulamada, bazı malikler veya kiracılar tarafından riskli bina tespitini engellemek ve numune alınmasına izin vermemek gibi sorunlar yaşanıyordu. Bu nedenle, gerektiğinde mülki idare amirinin yazılı izniyle, yeterli kolluk kuvvetleri aracılığıyla kapalı alanların veya kapıların açılmasına izin verilerek riskli bina tespiti yapılabilmesine olanak tanınacak.

Riskli bina tespitine ait tutanak, riskli binaya asılacak, hak sahiplerine e-Devlet Kapısı üzerinden bilgi verilecek ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle duyurulacak. İlgili bilgilere ait tutanağın muhtarlıkta yapılacak duyurunun son günü, hak sahiplerine resmi olarak tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI?

İstanbul'da hızlandırılması hedeflenen kentsel dönüşüm kampanyası olan "Yarısı Bizden" kampanyasının yürürlüğe konması için, hak sahiplerine mali katkı sunma konusunda kanunda değişiklik yapılıyor. Riskli binaların yıkılmasına ilişkin Bakanlığa verilen görevler ve yetkiler artık Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılacak. Riskli binaların yıkılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla süre verilme hakkı tanınacak.

Riskli bina tahliyesi ve yıkılmasına dair ayni ve şahsi hak sahiplerine yönelik yapılan bildirimler, tahliye ve yıkılma ile ilgili tutanağın binaya asılması, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bilgilendirme yapılması ve ilgili mahallede 15 gün süresince duyurulması yoluyla gerçekleştirilecek. Tahliye ve yıkılma işlemi, mahallede yapılan duyurunun son gününde ayni ve şahsi hak sahiplerine resmi olarak bildirilmiş sayılacaktır.

SALT ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINACAK

Kentsel dönüşüm süreçlerinde, inşaat ruhsatı dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, maliklerin hisselerine oranla çoğunluğun kararı ile yapılabilir. Salt çoğunlukla alınan karara uymayan maliklere, kararı ve anlaşma koşullarını içeren teklif, noter aracılığıyla veya ilgili mahallede 15 gün süresince ilan edilerek iletilir.

Yoksul veya düşük gelirli olarak kabul edilenlere verilen bağımsız bölümler için, hak sahibinin borçlanması gerektiğinde, ancak borçlanma bedelini ödeyecek mali gücü olmayan durumlar için, hak sahibi adına bağımsız birim tapu kayıtlarına, paylı mülkiyet esaslarına göre tescil edilebilir. Bu durumda, hak sahibinin mevcut ikamet edebileceği bir konutu yoksa, bağımsız birimler üzerinde hak sahibine ve eğer hak sahibi evliyse, işlem yapıldığı tarihteki eşine oturma hakkı tanınacaktır.

Düzenleme kapsamındaki yapıların yıkılmasının ardından arsa haline gelen mülkiyetlerde, ortaklık çözümü için Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak dava açılabilir. Ancak, ortaklık çözümü için açılan dava, bu düzenleme kapsamında hisse oranlarına dayalı çoğunluğun kararını engellemeyecek. Kanuna göre, riskli bina tespiti, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya mülki idare amiri tarafından yazılı izin alınarak yapılabilir. Belirli süre içinde binaların tahliye edilmemesi durumunda, yazılı izin alınarak binaların tahliye edilmesi ve yıkılması işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülebilir.