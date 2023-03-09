Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yaşandığı 11 ildeki son durumu değerlendirirken diğer yananda kentsel dönüşümün yol haritasını berilerdi. Bir süredir merak edilen Kentsel dönüşüm ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, Kentsel dönüşüm ödemeleri ne zaman yatacak? Kentsel dönüşüm ödemeleri ne kadar oldu? Kentsel dönüşüm şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecine ilişkin son durumu paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem tehdidi nedeniyle sürece hız verildiğini belirterek İstanbul'da 1,5 milyon yeni evin 5 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum kentsel dönüşümünün yol haritasını belirterek bir süredir merak edilen Kentsel dönüşüm ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, Kentsel dönüşüm ödemeleri ne zaman yatacak? Kentsel dönüşüm ödemeleri ne kadar oldu? Kentsel dönüşüm şartları neler? Detaylar haberimizde...

KİRA TAŞINMA YARDIM NE KADAR OLDU?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurumgündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu .Bakan Kurumun açıklaması şu şekilde:

"Kira yardımı, kamulaştırma yardımı bu noktada finans ve faiz desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Kira yardımlarını artıracağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteğini 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, diğer illerde 2 bin liraya çıkarıyoruz" .İfadelerini konuşmasında yer verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kentsel dönüşüm kira yardım ödemelerinin aratıldığını belirten Bakan Kurum ödemelerin Nisan ayı içerisde yapılacağını bertti. Ödemelerin ne zaman başlığına yönelik henüz net bir tarih verilmedi. Konuya dair yeni bir gelişme olursa haberimizde yer vereceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞARTLARI NELERDİR?

Bir yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp devlet desteği ile yeniden inşa edilmesi için riskli yapı raporu bulunması gerekir. Yıkım kararı alınan gayrimenkullerin malikleri 18 ay boyunca kira desteği alabilirler. Kira yardım miktarı ise il bazında belirlenmektedir.