Kene vakalarının neden arttığı merak ediliyor. Vatandaşlar, kene ısırması sonucunda ne yapması gerektiğini araştırıyor. Hem besin zinciri hem de insan davranışları, yaz mevsiminde kene vakaları riskini yükseltiyor. Peki, Yaz aylarında kene vakaları neden artıyor ve kene vakalarıyla nasıl mücadele edilmeli? Kene neden arttı? Yaz aylarında kene vakaları neden yükseliyor?

KENE NEDEN ARTTI?

Kene vakaları özellikle bahar sonu ve yaz başında, yani Mayıs–Temmuz dönemlerinde zirveye ulaşır. Çünkü bu dönemde kene popülasyonunun aktif av bulma ihtimali en yüksektir. İklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklık ve nem oranı, kene üremesini hızlandırır. Uzmanlar, bu nedenle kene vakaları sayısının her geçen yıl yükselme eğiliminde olduğunu belirtiyor.

YAZ AYLARINDA KENE VAKALARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Yaz aylarında kene vakaları artmasının temel nedenleri; sıcak ve nemli hava, artan açık hava etkinlikleri ve kenelerin üreme ortamlarındaki genişlemedir. Bu da insan sağlığı için önemli bir risk oluşturur. erken teşhis ile kene vakaları sonucu oluşabilecek zoonotik hastalıklar önlenebilir.

KENE ISIRIRSA NE YAPILMALI?

Kene çıkarılırken ezilmemeli veya koparılmamalıdır. Kene ısırığı sonrası ne yapılmalı sorusuna verilecek en doğru cevap, keneyi bütün olarak çıkardıktan sonra bölgenin antiseptik ile temizlenmesidir.

Keneyi çıkardıktan sonra bireyler en az 10 gün boyunca ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtileri gözlemlemelidir. Bu semptomlar, kene kaynaklı Lyme hastalığı veya Kırım–Kongo kanamalı ateşi gibi enfeksiyonların işareti olabilir.

Eğer kene ısırığı sonrası belirtiler baş gösterirse, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Keneyi bir kavanozda saklayarak sağlık görevlilerine göstermek, teşhis açısından faydalı olur.

Sağlık Bakanlığı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, halkı bu konuda bilinçlendirmeye devam ediyor. Özellikle "keneyi sigara ile yakmak ya da kolonya dökmek gibi yanlış yöntemlerden kaçınılması" gerektiği vurgulanıyor.