Yurtdışında kaydedilen bir görüntüde kızı kucağında bekleyen bir kişinin üzerine saldıran pitbull'u vurduğu anlar yer alıyor. Görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Kendisine ve kızına saldıran pitbull'u çekip vurdu! O anlar kamerada

Yurtdışında kendisine ve kızına saldıran pitbull köpeğini öldüren vatandaşın görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde bir süre olan biteni izleyen adamın, köpeğin üzerlerine geldiğini görünce hiç tereddüt etmeden silahını çektiği görülüyor. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Helal olsun adama", "Çok iyi yapmış", "Pitbull ve benzeri cinslerin tamamının itlafı farzdır" şeklinde yorumlar yapıldı.