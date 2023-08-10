Son zamanlarda sosyal medya üzerinde İnsanların dikkatini çeken Twitch yayıncı "Yerli ve Milli Hawking" hakkındaki detaylar merak ediliyor. Gürkan isimli yayıncının hayat hikayesi internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Kendine çakma Hawking diyen Gürkan kimdir? Yerli ve Milli Hawking Twitch, İnstagram hesapları.

Kendine çakma Hawking diyen Gürkan kimdir? Sorusu, Twitch platformu üzerinde yayın yapmakta olan "Yerli ve Milli Hawking" isimli kullanıcı nedeniyle araştırılıyor. Hayat hikayesi ve hastalığı ile dikkat çeken yayıncının kim olduğu, İnstagram, Twitch hesapları araştırılıyor. Peki, Kendine çakma Hawking diyen Gürkan kimdir? Yerli ve Milli Hawking Twitch, İnstagram hesapları.

KENDİNE ÇAKMA HAWKİNG DİYEN GÜRKAN KİMDİR?

"Yerli ve Milli Hawking" adı ile internet üzerinde içerik üreten Gürkan isimli yayıncının soyadı bilinmiyor. 25 yaşındaki Gürkan, ALS hastasıdır ve yaptığı açıklamalara göre herhangi bir uzvunu kullanamamaktadır. Bu nedenle gerçekleştirdiği yayınlarda bilgisayarını yardımcı donanımlar sayesinde kullanmakta. Aynı zamanda amatör olarak oyun geliştirme ile de uğraşmaktadır. Yayıncının Youtube üzerinde 50,9 bin abonesi bulunmaktadır.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS hastalığının açılımı, Amyotrofik Lateral Skleroz 'dur. Omurilik ile beyin arasında yer alan sinir hücrelerinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkar. Omurilik ile beyin arasındaki kaslarda hareket etme problemi meydana gelir ve sinir hücreleri zarar görmüş olur. Sonuç olarak, sinir hücrelerinin zarar görmesi ile birlikte, kaslarda güçsüzleşme / güç kaybı yaşanır.

Günümüz tıp kaynaklarına göre ALS hastalığının henüz tedavisi bulunamamıştır. ALS hastalığı ayrıca Motor Nöron Hastalığı olarak da bilinmektedir. İlerlemiş bir ALS hastalığı sonucu kişi, öncelikle kol ve bacaklarında daha sonra tüm vücudunda his kaybı yaşamaya ve vücudunu hareket ettirmekte zorlanmaya başlar. Aynı zaman, konuşurken, yutkunurken ve nefes alırken zorluk yaşanır.

Bugüne kadar ALS hastalığının tedavisi bulunamamış olsa bile, erken teşhis ile bazı belirtiler tedavi edilebilir. Bulaşıcı olmayan ALS hastalığında genetik sebeplerin ve çevresel faktörlerin de kayda değer önemi bulunduğu belirtilmektedir.