Kendimi patlatırım diyen sağlık çalışanı ne oldu, kim? SON DAKİKA! Ankara Sağlık Bakanlığı CANLI YAYIN!

Ankara son dakika haberi sağlık bakanlığı önünden geldi. Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde sıcak dakikalar yaşanıyor. Bakanlık binası önüne giden bir sağlık çalışanı, sürücü koltuğunda oturduğu ambulansa kendini kilitledi. Kendimi patlatırım diyen sağlık çalışanı ne oldu? SON DAKİKA! Ankara Sağlık Bakanlığı canlı yayın görüntüsü! İşte detaylar...

KENDİMİ PATLATIRIM DİYEN SAĞLIK ÇALIŞANI NE OLDU?

Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendini ambulansa kilitledi. Oksijen tüplerini açan şahsın, "Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım" dediği öğrenildi.

"BAKAN KOCA GELMEZSE PATLATIRIM"

Bölgeye ekipler sevk edilirken şahsın, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." dediği öğrenildi.

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"

Sağlık çalışanı kendisini ikna etmeye gelenlere ise megafonla "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

An itibarıyla Bakanlık'tan 6 yetkili, yanına gittikleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.

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