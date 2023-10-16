Kendi işini kuracaklara 150 bin lira nakit para! Az önce açıklandı, yeni devlet desteği geliyor!

Kendi işini kuracak vatandaşlara devlet desteği! İş fikri olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara para veriliyor. Destekler 110 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Hibe desteği başvuruları 15 Aralık 2023'te son bulacak. Yeni devlet desteğine ilişkin tüm detaylar haberimizde!

Devletten yeni destek geliyor. Kendi işini kuracaklara 150 bin lira nakit para verilecek. İstihdama destek sağlamak amacıyla gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahibi kişiler 150 bin liraya kadar ödeme alabilir. İŞKUR tarafından sağlanacak desteğin detayları belli oldu.

DUYURU GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, "İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin TL'ye kadar hibe desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.

BAŞVURULAR İŞKUR'A YAPILACAK

2024/1 engelli ve eski hükümlü proje başvuruları başladı. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından alınan fonla hazırlanacak projelere destek verilecek.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.

150 BİN TL DESTEK ALACAK PROJELER

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği projeleri:

a- 2024 Yılı 1. Dönem Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Rehberi

b- Engelli Hibe Desteği Projesi Başvuru Kılavuzu

Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Diğer Projeler:

(Dokümanların sorunsuz açılabilmesi için İnternet Explorer tarayıcı kullanmanız önerilmektedir.)

a- Beş Proje Türü İçin Proje Başvuru Rehberi

b- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

c- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler

d- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler

e- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler

f- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 15 Aralık 2023 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize iletmesi gereklidir.

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