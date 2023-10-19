TRT 1'nin sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü 42. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Kendi Düşen Ağlamaz Her Perşembe TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Kendi Düşen Ağlamazyeni bölüm (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamazyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM (42. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Kendi Düşen Ağlamaz her Perşembe TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam milli yas dolayısıyla yayınlanmayacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Kendi Düşen Ağlamazkanalını ziyaret edebilirsiniz.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

Yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi, Filistin'in Gazze kentinde meydana gelen hastane saldırısı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları arasında; Hakan Yılmaz, Hivda Zizan Alp, Serhan Onat yer alıyor.

Eylül Tumbar Alize Soner

Enes Koçak Serkan Bıçakçı

Hakan Yılmaz Nurettin Soner

Hivda Zizan Alp Serap Bıçakçı

Serhan Onat Alp Demirkan

Selen Soyder Sinem Devran

Berat Yenilmez Kadir

Yiğit Kağan Yazıcı

Çagla Boz

Sait Genay

Yiğit Kalkavan

Yonca Cevher Şahinbaş

Sema Çeyrekbaşı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Trt 1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz"ı Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise Emre Kabauşak'ın yaptığı dizi, annesini kaybettikten sonra yıllarca şımartılarak büyüyen Alize'nin babasının yeniden evlenme kararı alması üzerine intikam almak için yaptığı evlilik planı ve sonrasında gelişen beklenmedik olayları anlatmakta.

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