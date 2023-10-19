KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
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TRT 1'nin sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü 42. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.
Kendi Düşen Ağlamaz Her Perşembe TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Kendi Düşen Ağlamazyeni bölüm (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamazyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…
Sevilen dizi Kendi Düşen Ağlamaz her Perşembe TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam milli yas dolayısıyla yayınlanmayacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Kendi Düşen Ağlamazkanalını ziyaret edebilirsiniz.
Yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi, Filistin'in Gazze kentinde meydana gelen hastane saldırısı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.
Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları arasında; Hakan Yılmaz, Hivda Zizan Alp, Serhan Onat yer alıyor.
Eylül Tumbar Alize Soner
Enes Koçak Serkan Bıçakçı
Hakan Yılmaz Nurettin Soner
Hivda Zizan Alp Serap Bıçakçı
Serhan Onat Alp Demirkan
Selen Soyder Sinem Devran
Berat Yenilmez Kadir
Yiğit Kağan Yazıcı
Çagla Boz
Sait Genay
Yiğit Kalkavan
Yonca Cevher Şahinbaş
Sema Çeyrekbaşı
Trt 1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz"ı Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise Emre Kabauşak'ın yaptığı dizi, annesini kaybettikten sonra yıllarca şımartılarak büyüyen Alize'nin babasının yeniden evlenme kararı alması üzerine intikam almak için yaptığı evlilik planı ve sonrasında gelişen beklenmedik olayları anlatmakta.