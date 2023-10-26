TRT 1'nin sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü 17. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm (17. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Kendi Düşen Ağlamaz YENİ BÖLÜM (17. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Kendi Düşen Ağlamaz Her Perşembe TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz 17. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Kendi Düşen Ağlamaz Yeni bölüm (17. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM (17. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Kendi Düşen Ağlamaz her Perşembe TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de TRT 1 TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Kendi Düşen Ağlamaz Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 TV'nin sevilen dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz" her Perşembe akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Kendi Düşen Ağlamaz " her çarşamba saat 20.00'de TRT 1 TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Kendi Düşen Ağlamaz'ın oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar gibi isimler yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NE?

Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan'ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey. Alize'nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize'ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize'nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır.

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