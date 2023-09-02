Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin oyuncuları arasında Sarp karakteri merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz Sarp kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Sarp karakterini hangi oyuncu oynuyor, adı ne?

Kendi Düşen Ağlamaz Sarp kimdir? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Dizinin dikkat çekici karakterleri arasında yer almakta olan Sarp karakterine hangi oyuncun canlandırdığı arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz Sarp kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Sarp karakterini hangi oyuncu oynuyor, adı ne?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SARP KİMDİR?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde yer almakta olan Sarp Darıca karakterini oynayan oyuncu Yiğit Kağan Yazıcı'dır. Yiğit Kağan Yazıcı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Sarp Darıca karakterini oynamaktadır. Ayrıca Sarp Darıca hayali karakteri Kadir ve Türkan'ın oğlu, Serkan ve Serap'ın küçük kardeşidir. Hayri ve Kezban'ın torunudur.

YİĞİT KAĞAN YAZICI KİMDİR?

Yiğit Kağan Yazıcı, 2007 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Daha önce Unutma Beni, Aşkların En Güzeli ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol alan ve İlkokul öğrencisi olan Yiğit Kağan Yazıcı aslen Mersin'lidir.