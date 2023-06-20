Kendi Düşen Ağlamaz oyuncu kadrosu! Kendi Düşen Ağlamaz dizisi oyuncuları kimler? Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz dizisi oyuncuları kimler? Kendi Düşen Ağlamaz karakterleri kim? İşte detaylar...

TRT 1 kanalının yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Farklı konusuyla dikkat çeken Kendi Düşen Ağlamaz'ın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları araştırılmaktadır. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz dizisi oyuncuları kimler? Kendi Düşen Ağlamaz karakterleri kim? Detaylar haberimizde...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncu kadrosunda, Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.