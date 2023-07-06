Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekildiği mekan araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor merak konusu oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor? Kendi Düşen Ağlamaz hangi il ve ilçede çekildi? Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Başrolünde Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, Perşembe günleri seyirciyi ekrana kilitliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kendi Düşen Ağlamaz'ın çekimlerinin yapıldığı araştırılmaktadır. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor? Kendi Düşen Ağlamaz hangi il ve ilçede çekildi? Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncu kadrosunda, Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın çekimleri, İstanbul'un Balat ilçesinde gerçekleşmektedir.