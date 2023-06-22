TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın çekimlerinin yapıldığı yer araştırılan konular arasında yer alıyor. Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor merak konusu oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hangi il, ilçede çekiliyor? Kendi Düşen Ağlamaz çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü seyircisiyle buluşuyor. TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kendi Düşen Ağlamaz'ın çekildiği şehir araştırılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hangi il, ilçede çekiliyor? Kendi Düşen Ağlamaz çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncu kadrosunda, Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.