Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? Perşembe mi Cuma mı?

TRT 1'in yeni başlayan dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizi izleyicileri Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hakkında, Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? araştırması yapıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? İşte detaylar...

Kendi Düşen Ağlamaz, 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisidir. Dizinin yeni bölümleri hangi gün merak edildi. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? Dizi Perşembe mi Cuma günü mü yayınlanıyor? İşte ayrıntılar...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kendi Düşen Ağlamaz her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri her hafta Perşembe günü yayınlanıyor. Bunun dışında bazı günler tekrar bölümü de ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümleri Perşembe günüdür.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz

Selen Soyder

Berat Yenilmez

Yonca Şahinbaş

Eylül Tumbar

Beste Yaralı

Serhan Onat

Sait Genay

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan

Enes Koçak

Çağla Boz

Yiğit Kaan Yazıcı