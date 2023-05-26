Kendi Düşen Ağlamaz dizi setinden ilk fotoğraf paylaşıldı. Kullanıcılar tarafından dizinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlayacak? Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz yayın tarihi ne? İşte detaylar...

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi setinden ilk fotoğrafın paylaşılmasının ardından Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlayacak? Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz yayın tarihi ne?Detaylar haberimizde...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncu kadrosunda, Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kendi Düşen dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme almaktadır. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.